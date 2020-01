Kostenpflichtiger Inhalt: Bexbachs Bürgermeister Prech 100 Tage im Amt : Das erste Etappenziel ist erreicht

Christian Prech ist seit100 Tagen im Amt als Bexbacher Bürgermeister. Im Wahlkampf hatte er für diese Zeit ein Sechs-Punkte-Programm mit Sofortmaßnahmen angekündigt. Diese hat er alle umgesetzt. Foto: Jennifer Klein

Bexbach Bexbachs neuer Bürgermeister Christian Prech (CDU) ist am 9. Januar seit genau 100 Tagen im Amt. Wie versprochen, hat er in dieser Zeit ein Sechs-Punkte-Programm umgesetzt. Im Fokus dabei: Bürgernähe.

Der 9. Januar 2020 ist für Christian Prech ein besonderes Datum: Da ist der neue Bexbacher CDU-Bürgermeister seit 100 Tagen im Amt – und damit läuft die Uhr ab, sein im Wahlkampf selbstgestecktes Sechs-Punkte-Programm für diese erste Tätigkeitsdauer abzuarbeiten. Und Prech hat es geschafft – alles abgehakt, erläutert er im SZ-Gespräch.

So habe er einmal im Monat eine Bürgersprechstunde von 12 bis 17 Uhr eingeführt. Im Halbstundenrhythmus können die Bexbacher künftig ihre Anliegen vorbringen. „Es gab schon viele Anfragen, wir sind für Februar fast ausgebucht. Es ist schön zu sehen, dass das ankommt“, sagt der zweifache Familienvater aus Kleinottweiler, dem generell der Draht zwischen Bürger und Behörde ein Anliegen ist. Daher habe er auch ein Beschwerdemanagement eingeführt. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, Anfragen, Wünsche oder Kritik per Mail an eine neue Adresse der Verwaltung beziehungsweise via Web-Formular zu schicken, von wo sie nach einem mittels neuer Dienstanweisung strukturiertem Weg bearbeitet werden. Die Bürger erhielten in jedem Fall nach einem Tag eine Antwort über den Sachstand der Bearbeitung. Jeden Tag kämen etwa fünf Nachrichten über diesen Weg, so Prech. Dritte Maßnahme: Die Stadt soll künftig mit einem Auftritt bei Facebook und Instagram vertreten sein, die Website überarbeitet werden und künftig leichter verständlich sein. „Mitte des Jahres wird das erfolgen. Wir haben schon mit einer Internetfirma darüber gesprochen“, sagt der 40-Jährige.

Um die Vereine zu stärken, habe er zum 5. Dezember mit Claudia Stein auch eine Ehrenamtsbeauftragte eingesetzt. Sie fungiere als Anlaufstelle bei Fragen und Anliegen wie: Woher erhalte ich Fördergelder? Wie kann ich für eine Veranstaltung das Volkshaus Oberbexbach bekommen? Wie macht mein Club beim Stadtfest mit?

Und um die Wirtschaftsförderung voranzubringen habe Prech auch einen Wirtschaftsbeirat mit Vertretern der IHK, Handelskammer, Arbeitsagentur oder Gewerbeverein ins Leben gerufen, der am 11. Februar erstmals tagen soll. Zwischen zehn und 15 Leuten werde er etwa umfassen; diese sollen sich Gedanken machen, wie man Bexbach voranbringen kann, etwa durch ein Leerstandsmanagement. Und weil sich Beschwerden über die Sauberkeit in den Ortskernen und den Friedhöfen gemehrt hätten, werde ein Kehrtrupp des Baubetriebshofs künftig dort zu festgelegten Zeiten außerhalb der Kehrmaschinenreinigung aktiv sein.

Um das zu stemmen habe er gerade bis Dezember viele 12- bis 14-Stunden-Arbeitstage abgeleistet, sagt der neue Rathausschef und zeigt auf einen Papierstapel auf einer Ablage in seinem Büro: Die Akten zum Thema Utopion-Gelände. „Das verfolgt mich seit dem ersten Arbeitstag. Wir haben zum Glück jetzt eine einvernehmliche Lösung gefunden“, sagt Prech und spielt auf die Herausnahme der Feilbachaue aus dem Bebauungsplan an, der nach einem Stadtratsbeschluss von Dezember nun bearbeitet wird. Er erwähnt einen Brandbrief der hiesigen Gewerbetreibenden an seine Adresse, mit der Forderung, dass die Rollenspielevents in Bexbach bleiben sollten. Anfang Februar werde die seit längerem geplante Informationsveranstaltung zu dem Prjekt im Volkshaus Oberbexbach stattfinden. Das Utopion-Gelände sei ein Beispiel für ein großes Problem, mit dem er bei seinem Amtsantritt konfrontiert gewesen sei: „Es wurden ein halbes Jahr lang keine Entscheidungen mehr getroffen. Das war schlecht“, so Prech. Kommunalwahl war am 26. Mai, Leis amtierte bis zum 30. September

Die Mitarbeiter im Rathaus hätten ihm den Einstieg indes sehr leicht gemacht: „Da herrscht ein tolles Klima, das macht viel Spaß“, lobt Prech, der an Schulungen teilnahm und mit anderen Bürgermeistern sprach, um sich auf das Amt und vor allem die für ihn neue Verwaltungsarbeit einzustimmen. Das Büro blieb derweil so wie bei Vorgänger Thomas Leis (SPD), bis auf eine Ausnahme: „Ich habe die Wände weiß streichen lassen. Ich bin ein Freund von hellen Farben.“ Vorher sei es grau gewesen.

In puncto Veränderungen muss sich Bexbachs neuer Rathausleiter auch über personelle Wechsel Gedanken macht. So gehe etwa ein Fachbereichsleiter in Pension, die Leitung des Controllings sei derzeit unbesetzt, die Aufgaben würden nicht weniger. „Das Nachwuchsgebilde ist aber nicht da. Wir müssen selber junge Leute ausbilden.“

Und dann gibt es auch viele politischen Projekte, die dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt. Etwa der Neubau der Höcherberghallen, den es voranzutreiben gilt. Die Entwicklung des Blumengartens und des Kulturbahnhofs und der weitere Fortgang der Dorfgespräche etwa in Höchen oder Kleinottweiler, sowie ein Zukunftsmodell für die Feuerwehr mit zwei Standorten.

Dann das neue städtische Gebäude, das statt des Schwalbengassen-Häuschens das Tor zum Aloys-Nesseler-Platz werden soll, in dem unter anderem das Bürgerbüro, der Seniorentreff und der Polizeiposten unterkommen sollen. Und natürlich besagter Aloys-Nesseler-Platz („immens wichtig“), der im Rahmen der „Aktiven Stadt“ als nächstes Kapitel der Citysanierung nach der Rathausstraße angegangen wird.