Reformen gefordert Saar-Chirurgen in der Krise – Experte verrät, wie Nachwuchs- und Versorgungsprobleme gelöst werden könnten

Wenn frischgebackene Medizinstudenten zum ersten Mal im Hörsaal sitzen, dann gibt laut Umfragen noch die Hälfte von ihnen als Berufsziel an, Chirurg werden zu wollen. Am Ende des Studiums bleiben noch fünf Prozent übrig, die tatsächlich in die Chirurgie gehen. Der Grund: Hohe Belastung, ungünstige Arbeitszeiten und wenig Work-Life-Balance.

Foto: ZB/Waltraud Grubitzsch