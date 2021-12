Spendenaktion in Homburg : Nikoläuse für kranke und behinderte Kinder

Homburg 1400 süße Vorweihnachtsgeschenke konnte Thomas Höchst mit Hilfe zahlereicher Sponsoren an Kinderhilfseinrichtungen übergeben.

Bei der Übergabe der Nikoläuse in der Aula des Jugenddorfes in Schwarzenbach erklärte Höchst: „Die Adventszeit gilt ja als besinnliche und freudebringende Jahreszeit. Aber auch in dieser Zeit gibt es kranke Kinder und Jugendliche, ebenso Kinder, die behindert bleiben“. Ihnen möchte man in dieser Jahreszeit ihr Schicksal wenigstens etwas versüßen und ihnen mit einem Schoko-Nikolaus eine kleine Freude machen. „Ebenso möchten wir auch den Menschen danken, die sich um diese Kinder und Jugendliche kümmern, Tag für Tag, auch in der Adventszeit und zu Weihnachten.“ Deshalb sollen auch Pfleger, Betreuer und Mitarbeiter einen Nikolaus erhalten.