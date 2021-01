Urteil in der Detektiv-Affäre in Homburg : CDU fordert Aufrechterhaltung der Suspendierung Schneidewinds

Urteil in der Detektiv-Affäre in Homburg

Homburg Die CDU-Stadtratsfraktion und der CDU-Stadtverband Homburg sprechen sich gemeinsam dazu aus, dass die Suspendierung des Homburger Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD) weiterhin aufrecht erhalten wird.

Die Christdemokraten beziehen in einer Pressemitteilung Stellung zum Urteil des Landgerichts Saarbrücken gegen Schneidewind zu einer Zahlung einer Geldstrafe von 10 800 Euro (120 Tagessätze zu 90 Euro). Dies Strafe nehme man zur Kenntnis, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme. „Sicherlich wird der ein oder andere von diesem Urteil überrascht sein. Wie auch schon beim ersten Urteil im Februar 2019 halten wir es jedoch für geboten von weitergehenden Kommentaren abzusehen“, so Fraktionsvorsitzender Stefan Mörsdorf.