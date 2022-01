Projekt „Klappe auf“ : Mobbing in der Schule im Blickpunkt

Die Mitglieder des Caritas-Projektes „Klappe auf“ . Foto: Christian Ziegelmeier

Homburg Darum dreht sich ein Film des Caritas-Kinderzentrums. Er wird bald auch als Vorfilm bei Aufführungen im Homburger Eden-Kino zu sehen sein.

Schule kann Kinder und Jugendliche stärken. Aber sie kann für einige Kinder und Jugendliche auch ein Ort des Grauens sein. Zum Beispiel, wenn sie gemobbt werden, von Schulkameraden ausgegrenzt und erniedrigt werden. Dann können sechs Schulstunden zu „six cruel hours of life“ werden. Übersetzt: zu sechs grausamen Stunden im Leben. Das schreibt das Caritas-Zentrum Saarpfalz in einer Mitteilung.

„Six cruel hours of life“, so heißt auch der Film, den Sandra, Rasheed, Michelle, Mia, Melissa, Kristina, Emilia und Bastian im Kinderzentrum der Caritas Saarpfalz (Kiz) gedreht haben. In Zusammenarbeit mit dem Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V. (Kijufi). „Klappe auf! Für Demokratie und Kinderrechte“ heißt die Kijufi-Initiative, bei der Kinder, unterstützt von Profis, Filme drehen, und sich so für ihre Rechte einsetzen, auf Probleme aufmerksam machen, mit denen sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden konfrontiert werden. 32 Filme drehte Kijufi bundesweit in diesem Jahr. Eines dieser Filmprojekte entstand im Kiz.

Ob Kinderrechte, Klimawandel, Taschengeld oder Schutz vor Gewalt, „die Teilnehmer am Projekt können entscheiden, was ihr Thema bei Klappe auf ist“, erzählt Andreas Kreutzer vom Kinderzentrum des Caritas-Zentrums Saarpfalz. In den Herbstferien wurde das Projekt im Kiz umgesetzt.

Es gab mehrere Projektteile. Wie in Coronazeiten längst üblich, begann alles mit einer Videokonferenz zum Kennenlernen. Es folgte der Internetritter-Workshop. Die Internetritter sind eine zivilgesellschaftliche Vernetzungsstelle, die sich gegen Hate Speech, also Hass, und für eine positive Debattenkultur im Internet stark macht und Interessierte unterstützt. In welche Richtung das Filmprojekt laufen könnte, deutete sich da schon an und vertiefte sich beim folgenden Empowerment-Workshop, bei dem es um die Themenfindung für den Film ging, darum, erste Einblicke zu bekommen, wie ein Film entsteht, wie Proben aussehen. Erste Übungen für die Schauspielerei gehörten zum Programm, aber auch das Skript schreiben. Rassismus, Diskriminierung und Mobbing seien drei Themen gewesen, mit denen sich die Kinder im Alter von zehn bis 18 Jahren im Workshop befassten. Filmisch umgesetzt wurde das Mobbing-Thema.

Mobbing ist ein Thema, das die Kinder, die das Kiz regelmäßig besuchen, immer mal wieder beschäftigt. Die Idee von „Klappe auf“ wurde damit genau getroffen. Von Mittwoch bis Freitag arbeiteten die acht Nachwuchskünstler aus dem Kiz mit dem Filmcoach und Produzenten Robert Dobe an ihrem Werk.

Der Film macht aufmerksam auf dieses Problem, zeigt, wie schon der Weg zur Schule zur Qual werden kann, wie das letzte bisschen Selbstvertrauen schwindet, wenn Mitschüler immer wieder einen Mitschüler zum Opfer machen. „Warum bin ich immer das Opfer“, fragt im Film auch verzweifelt der gemobbte Schüler. Wie schmerzlich die Erfahrung sein kann, das zeigte sich in Diskussionen, die beim Erstellen des Drehbuchs geführt wurden. Da wurden Szenarien entwickelt, erzählt Kreutzer, der mit dem Kiz-Team die Dreharbeiten unterstützte. Es gab aber auch viel zu lachen, „weil in der Fantasie auch Szenarien entstehen konnten, die nicht umsetzbar waren“, erzählt Kreutzer.

Auf die Idee, dass viel gelacht wurde, kommt zunächst nicht, wer den Film sieht, der auf dem Youtube-Kanal von Kijufis zu sehen ist und in den kommenden Monaten im Homburger Eden-Kino auch noch geraume Zeit vor dem Hauptfilm gezeigt werden soll. Der Horror, die die sechs Schulstunden für das Mobbing-Opfer bedeuten, wird für den Zuschauer spürbar.

So lief es bei den Arbeiten zum Film. Foto: Janine Niedenzu-Brünner