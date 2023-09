Neue Hoffnung im Kampf gegen Krebs Experten-Interview zu Heilungschancen und Gefahren bei Therapie mit genmanipulierten T-Zellen

Im September wird die Informationsreihe zu Krebserkrankungen für Betroffene, Angehörige und alle Interessierten am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg nach einer Sommerpause fortgesetzt. Am Donnerstag, 7. September, liegt von 18 bis 19 Uhr der Schwerpunkt auf den Zell- und Immuntherapien bei Blut- und Lymphdrüsenkrebs. Wir sprachen im Vorfeld mit Privatdozent Dr. Moritz Bewarder, leitender Oberarzt in der Onkologie, Hämatologie, klinische Immunologie und Rheumatologie.