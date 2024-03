Umstrittene Umwandlung Ärger um Pläne für Campingplatz Königsbruch – nächste Woche steht die Entscheidung an

Homburg/Bruchhof · Der Stadtrat stimmt am Donnerstag über die Umwandlung des Campingplatzes Königsbruch in eine Tiny-House-Siedlung ab. Es hagelt Kritik an den Plänen – von Campern und Naturschützern.

15.03.2024 , 17:00 Uhr

Auf dem Campingplatz Königsbruch bei Bruchhof soll sich so einiges ändern, unter anderem sollen Tiny-Häuser die Bestandsbauten ersetzen. Jetzt entscheidet der Stadtrat. Foto: Ulrike Stumm