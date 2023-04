Der Sommerurlaub ruft Camping bleibt ein großer Trend

Die kommende 62. Messe Bexbach – „Camping, Freizeit, Automobil“ – steht schon in den Startlöchern. Einige Corona-Auswirkungen hätten die Veranstaltung im vergangenen Jahr zwar noch überschattet, „aber der Wandel hin zu einer modernen Messelandschaft konnte bereits zielführend eingeleitet werden“, betont die Messeleitung in ihrer Ankündigung. Man darf also gespannt sein, was die beliebte Campingmesse vom 29. April bis 7. Mai diesmal zu bieten hat. Gerechnet wird mit rund 45 000 Besuchern, die sich über die Themen „Camping, Freizeit, Automobil“ informieren wollen. Ein breites Spektrum an Wohnmobilen und Wohnwagen in unterschiedlichen Preiskategorien wird durch besondere Angebote im Campingzubehör in einem großen separaten Zelt ergänzt.