Campingfreunde Saar : Die schönste Art, Urlaub zu machen

Saarpfalzkreis Die Campingfreunde Saar mit Sitz in Bexbach teilen die Leidenschaft fürs Campen. Neue Mitglieder sind willkommen.

Gemeinsame Campingausflüge, Clubabende zum Fachsimpeln oder auch die Mitwirkung bei der großen Bexbacher Campingmesse gehören zu den festen Programmpunkten im Jahreskalender der Campingfreunde Saar. Hinzu kommen Tagesfahrten zu Weihnachtsmärkten und anderen Veranstaltungen. „Wir sind alle Camping-Individualisten, die ihre Wohnwagen und Wohnmobile nicht nur am Wochenende nutzen“, verrät Betz. Viele tolle Campingfahrten hat der Bexbacher bereits organisiert. „Wir unternehmen in der Regel zwei größere Touren im Jahr, im Mai und nochmal im Oktober. Eine Woche sind wir dann in der Gruppe unterwegs und waren schon im Schwarzwald, im Frankenland, in Seefeld in Bayern, in Südtirol oder auch in Luxemburg“, erzählt Betz. „Ich organisiere dann immer auch ein kleines Programm mit Ausflügen, Restaurantbesuchen, Besichtigungen etc. Und gemeinsam auf dem Platz gegrillt wird natürlich auch.“