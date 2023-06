Auf Missstände aufmerksam machen Bundesweiter Protesttag — Apotheker fürchten um die Versorgung

Homburg · In Homburg bleiben an diesem Mittwoch wie deutschlandweit an vielen Stellen die Apotheken geschlossen. Drei Apotheker erklären, warum es gerade auch für die Kunden wichtig ist, dass sich am System etwas ändert.

14.06.2023, 07:00 Uhr

Ein Schild weist auf den bundesweiten Protesttag der Apotheken hin. Foto: dpa/Benjamin Haller

Inzwischen haben es die meisten mitbekommen, dass die Apotheken mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Deren Kundinnen und Kunden merken es daran, dass sie üblichen Medikamenten regelrecht hinterherjagen müssen, weil diese einfach nicht oder nur sehr schwierig zu bekommen sind. Mal sind es Fiebersäfte für Kinder, dann bestimmte Antibiotika (wir berichteten). Und es geht so weiter. Doch die Probleme, die dahinter stecken, sind grundlegender und gravierender. Sie sind mittlerweile so drängend, dass sich die Apotheken entschlossen haben, an diesem Mittwoch, 14. Juni, zu protestieren, indem sie geschlossen bleiben. Notdienste seien natürlich gewährleistet. So wollen sie auf diese Missstände aufmerksam machen und noch schlimmere verhindern.