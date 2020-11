Antrittsbesuch in Homburg : Kirkelerin führt die deutsche Chorjugend

Homburg/Kirkel Landrat Theophil Gallo gratulierte Mira Faltlhauser beim Besuch im Landratsamt zu ihrem neuen Amt auf Bundesebene.

Mira Faltlhausers Heimat liegt im Saarpfalz-Kreis, genau gesagt in der Burggemeinde Kirkel. Anlass genug für Landrat Theophil Gallo, die neue Bundesvorsitzende einmal in die Kreisverwaltung einzuladen, um ihr zu ihrem Amt zu gratulieren. Als Mitglied im Bexbacher Schubertchor teilt er mit Mira Faltlhauser die Liebe zur Chormusik, was schon per se ausreichend Gesprächsstoff liefert, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Auf der anderen Seite nahm die Studentin gerne die Einladung an, war sie doch noch nie zuvor im Landratsamt gewesen und kannte den Landrat auch lediglich aus der Zeitung. Diesem Besuch schloss sich Frank Vendulet an, seines Zeichens Vorsitzender des Kreis-Chorverbandes Homburg und Vizepräsident im saarländischen Chorverband, der ebenfalls viel Herzblut in die Chorarbeit steckt.