PBC Joker Altstadt Noch einmal den Allerwertesten aufreißen

Altstadt · Während der PBC Joker Altstadt in der Poolbillard-Bundesliga zum Saisonabschluss nichts mehr mit der Titelvergabe oder dem Abstieg zu tun hat, kämpft die zweite Mannschaft am letzten Doppelspieltag um den Verbleib in der 2. Liga.

01.06.2024 , 07:00 Uhr

Sebastian Staab von PBC Joker Altstadt hat in Luxemburg die 27. Auflage des Ardennen-Cups gewonnen. An diesem Wochenende spielt er mit seiner Mannschaft zum Saisonabschluss der Bundesliga-Saison noch zweimal auswärts. Foto: Markus Hagen

Von Stefan Holzhauser