Neue Geschäftsstelle in Erbach eröffnet Eine neue Heimat für die Fastnachter

Der Bund deutscher Karneval (BDK) ist der bundesweit größte Dachverband von Karnevalsvereinen. Ihm sind 35 Landesverbände unterstellt, die das gesamte Bundesgebiet abdecken. 2,6 Millionen Mitglieder werden vom BDK repräsentiert, das bedeutet deutschlandweit Platz acht unter den Bundesverbänden. In der Erbacher Dürerstraße wurde am Sonntag die neue Geschäftsstelle des BDK eingeweiht – was damit zusammenhängt, dass der Präsident des BDK, Klaus-Ludwig Fess, aus diesem Homburger Stadtteil stammt, auch wenn er seit vielen Jahren in Bexbach wohnt.