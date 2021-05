Aktion in Homburg zur Mobilitätswende am 5. Juni : BUND demonstriert wegen Bau der „B 423 neu“

Homburg Am Wochenende, 5./6. Juni, finden bundesweit, dezentral und coronakonform zahlreiche Aktionen des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) zur Mobilitätswende statt. Aktionen sind lau BUND etwa zur A20 und A39 sowie in Berlin geplant.

Anlass der Demo sei die geplante „B 423 neu“ in der Mastau. Es handelt sich um eine Bundesstraße mit Autobahnanschluss. Der Neubau soll 35 Mio. Euro kosten, die nach Meinung des BUND und der BI an anderer Stelle besser für die Verkehrswende eingesetzt werden könnten. In dem Gebiet sei die Wildkatze nachgewiesen worden. Die geplante Ortsumfahrung des Homburger Stadtteils Schwarzenbach stelle einen immensen Eingriff in die Natur dar und sei in der heutigen Zeit nicht mehr zu verantworten. Die geplante neue Straße werde keinen verkehrlichen Nutzen haben, der solch einen großen Eingriff in die Natur rechtfertigen würde. Von den Kosten ganz zu schweigen. Auch die in großer Zahl eingebrachten Bedenken und Einwände von Bürgern und auch Naturschutzverbänden sprächen eine deutliche Sprache, heißt es in der Ankündigung weiter.