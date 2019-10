Bürgergespräch am 28. Oktober : Bürger ärgern sich über Raser in Beeden

Beeden In Beeden regt sich Widerstand gegen die Verkehrssituation. Darauf weist die Ortsvertrauensfrau Katrin Lauer mit. Beeder Bürger machten mobil. Vor allem die Anwohner der Pirminiusstraße wollten nicht mehr länger tatenlos zusehen.

Sie haben, so Lauer, ein Flugblatt aufgelegt, in dem sie fordern, dass Raserei und Parkchaos ein Ende haben müssen. Aufgrund der großen Resonanz, die das Thema Verkehrssituation in Beeden bei den Bürgern ausgelöst hat, konzentriere sich die Thematik in der Bürgersprechstunde am 28.Oktober, 18.30 Uhr, im Sälchen der protestantischen Friedenskirche, Remigiusstrasse 33 auf dieses Thema. Es war als würde eine Lawine losgetreten.