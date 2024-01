Stadt Homburg reagiert auf Tierheim-Diskussion Forster: Homburg hat bei Tierheim Zeichen gesetzt

Homburg · Seit dem 1. Januar nimmt das Ria-Nickel-Tierheim in Erbach keine Fundtiere mehr auf – die Situation dauert nun schon mehrere Wochen an. Mit Ausnahme von Homburg müssen die Tiere in den jeweiligen Rathäusern beim Ordnungsamt abgegeben werden.

19.01.2024 , 17:00 Uhr

Das Tierheim Homburg braucht eine größere finanzielle Unterstützung. Foto: Laura Weidig