Wasserstoff-Technologie Bürgermeister unterstützt die Forderung zur Anbindung ans Wasserstoffnetz

Homburg · Homburgs Bürgermeister Michael Forster sieht in der an die Landesregierung adressierten Forderung des Homburger CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Uhl, den Industriestandort Homburg kurzfristig, das heißt bis zum Jahr 2027, an das Wasserstoffnetz Mosa-Hyc (moselle-saar-hydrogen-conversion) anzubinden, einen „wichtigen Hinweis zur richtigen Zeit“.

06.06.2023, 19:00 Uhr

Ein seit Längerem geplante Wasserstoff-Tankstelle konnte in Homburg bislang immer noch nicht umgesetzt werden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Von SZ-Redaktion

Noch könnten nämlich Weichen entsprechend gestellt und aktuelle Planungen modifiziert werden, hofft Forster mit Blick auf das Vorhaben, das nach aktuellem Stand eine etwa 100 Kilometer lange Wasserstoff-Infrastruktur zwischen Perl und Völklingen mit Anbindungen nach Bouzonville und Carling im Département Moselle in Frankreich schaffen soll.