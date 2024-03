Schwierige finanzielle Situation am alten Bahnhof in Erbach 100 000 Euro für ein neues Hundehaus am Tierheim

„Hier im Tierheim muss sich etwas verändern, Sie müssen in der Tat investieren, dabei sind Rat und Verwaltung unserer Stadt an Ihrer Seite“, sagte Forster im Austausch mit Horn, die sich im Namen des kompletten Vorstandes für die Unterstützung der Stadt Homburg bedankte. Im gleichen Atemzug würdigte Horn auch noch einmal „den sehr persönlichen Einsatz“ des Bürgermeisters in der Frage der Finanzierung ihrer Einrichtung. Allem voran dem Vorpreschen des Verwaltungschefs, der sich bereits vor Monaten dafür starkgemacht und dafür auch die Unterstützung im Rat gefunden hatte, habe das Tierheim es zu verdanken, dass künftig der Beitrag (pro Kopf der Bevölkerung) einen Euro statt der bislang gängigen 40 Cent beträgt. „Sie haben sich damit sicherlich nicht nur Freunde in den Verwaltungen der anderen Rathäuser gemacht“, meinte Carmen Horn und schilderte die aktuelle Situation als „Fass ohne Boden“. Eigentlich könne sie anpacken, wo sie wolle – es fehle überall.