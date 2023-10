Saisoneröffnung Der Bürgermeister eröffnete die Kin-Ball-Bundesligasaison

Bürgermeister Michael Forster durfte am Samstag gemeinsam mit Gouverneur, Kilthau sowie Gabi Lapp, der Vorsitzenden des SSV Erbach, die Saison offiziell eröffnen: „Bundesliga in Homburg, das ist für uns etwas ganz Besonderes. Ich habe beim SSV früher Handball gespielt und war gerade überrascht, wie leicht solch ein Riesenball jongliert werden kann. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, daher kann ich verstehen, dass Sie alle mit so viel Enthusiasmus dabei sind“, richtete er seine Worte an die Teams, die aus nah und fern angereist waren. Er dankte dem SSV „für Euer Engagement, das Ihr an den Tag legt, um eine solche Veranstaltung durchzuführen. Es sind Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet in Homburg, das ist eine tolle Sache“, so Forster. Er wünschte allen Mannschaften viel Erfolg, Spaß und faire Spiele.