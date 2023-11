175 neue Auszubildende am Uni-Klinikum Forster begrüßte Azubis am Uniklinikum

Danach hieß Bürgermeister Michael Forster die neuen Auszubildenden herzlich in der Stadt Homburg sowie am UKS willkommen, ging auf die Verbundenheit der Verwaltung mit dem Gesundheitszentrum ein und sagte: „Ich freue mich über Ihre Entscheidung, die Sie für das UKS getroffen haben“. Mit einer kurzen Präsentation erläuterte der Verwaltungschef dann die Besonderheiten der Stadt Homburg, ordnete diese im Saarland ein und stellte auch die Sehenswürdigkeiten, verschiedene Freizeitmöglichkeiten sowie das Vereins- und Kulturleben dar. Der Bürgermeister ermunterte die Auszubildenden und Studierenden, sich neben der Ausbildung am Leben in der Stadt zu beteiligen und vielleicht Mitglied in einem Verein zu werden.