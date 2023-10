Lehren und forschen auf dem Campus in Homburg Erstsemestler in Homburg begrüßt

Rund 280 Medizinstudierende starteten in Homburg bei der Erstsemester-Eröffnungsveranstaltung in einen neuen Lebensabschnitt, dazu kommen etwa 30 Zahnmedizinstudierende sowie rund 20 Studierende, die an der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes Ernährungsmedizin und Diätetik studieren. Bei Ihnen handelt es sich streng genommen, nicht mehr um Erstsemester, da dieser Studiengang nur ab dem vierten Semester an studiert werden kann.