Gesetzesentwurf Ganztagsschulen als Herausforderung

Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/27 eingeschult werden, haben danach einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Dieser Anspruch sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor, inklusive Unterrichtszeit. Die Ganztagsbetreuung kann sowohl in Horten als auch in offenen und gebundenen Ganztagsschulen umgesetzt werden. Der saarländische Städte- und Gemeindetag (SSGT) bezweifelt inzwischen die Einhaltung der Fristen.