Bundesweiter „Tag der Kitaverpflegung“ Gesundheitskonzept in der Kita ein wichtiger Baustein

Aus Anlass des bundesweiten „Tages der Kitaverpflegung“ am 9. Mai haben in der vergangenen Woche die saarländische Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz und Bürgermeister Michael Forster die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt in der Von-Behring-Straße am Universitätsklinikum in Homburg besucht. Die Kita, die erst 2019 eröffnet wurde, wurde bereits im vergangenen Jahr eine der Gewinnerinnen des „IKK-Ernährungspreises 2022“.