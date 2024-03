Besuch beim OGV Geld fließt in Schnapsfilterpumpe und Brennanlage

„Hier in Einöd ist das Geld aus meiner Wahrnehmung aber ebenfalls sehr gut eingesetzt“, lobte der Verwaltungschef die Arbeit des OGV Einöd/Ingweiler gleichermaßen wie den Zustand des „Brennhäuschens“. „Das präsentiert sich wirklich supersauber in tollem Zustand“, stellte Forster fest. In dessen Herrichtung sei – so schildert es Reitnauer dem Bürgermeister – in all den Jahren, seit der Verein das ehemalige Einöder Feuerwehrhaus der Stadt Homburg abgekauft habe, ein hoher fünfstelliger Euro-Betrag investiert worden. Neben sehr viel unbezahlter Eigenleistung natürlich, für die die aktuell 91 Mitglieder geradestehen.