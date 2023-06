Empfang im Rathaus Bürgermeister begrüßte Kriegsveteranen in Homburg

„Als Bürgermeister der Stadt Homburg ist es mir und uns allen eine Ehre und Freude, Sie heute in unserer Stadt begrüßen zu dürfen, in der Sie sich auf die Spuren des 740th Tank Battalion im März 1945 begeben!“ Der Handschlag mit einem Befreier und die ersten herzlichen und persönlichen Willkommens-Worte, die Bürgermeister Michael Forster bei dessen Rückkehr nach Homburg an den inzwischen 95 Jahre alten US-Kriegsveteranen Harry Miller richtete, bleiben vom Besuch der 740th-Tank-Batallion-Association dieser Tage in Homburg ganz sicher allen Beteiligten in besonderer Erinnerung. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.