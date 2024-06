Hohe Auszeichnung für drei Homburger Stadt verleiht drei weitere Bürgermedaillen

Lothar Stalter ist nicht nur seit 40 Jahren in der CDU aktiv, sondern auch aktuell mit seiner Frau bei der Kolpingfamilie und seit vielen Jahren in der katholischen Kirche von Bruchhof-Sanddorf aktiv. Beruflich war er nach einer langen Zeit als Leiter des Schul- und Sportamtes zuletzt auch Bürgerberater bei der Stadt. Stalter war über vier Jahrzehnte in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagiert und hat sich besonders um den Sport in Homburg und im Saarland verdient gemacht, so als ehrenamtlicher Geschäftsführer beim Stadtverband für Sport. Die Gründung der Sportjugend 1993 ging auf seine Initiative zurück. Für sein Engagement hat Stalter bereits eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, an der Spitze die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik.