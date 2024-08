Bühnenaufbau Beim Aufbau lief alles Hand in Hand

Die Sonne knallt erbarmungslos auf den Christian-Weber-Platz. Kein Schatten, schon am späten Morgen Temperaturen in Richtung 30 Grad. Doch es gibt kein Wenn und Aber. Alles muss für das große Klassik-Open-Air an diesem Samstag vorbereitet werden. Doch nicht nur diese Veranstaltung gilt es auf die Zielgerade zu bringen. Insgesamt sind es vier Anlässe, die für Leben in der Innenstadt sorgen: Der große Gottesdienst am Donnerstag zum Feiertag Mariä Himmelfahrt, die öffentliche und kostenlose Generalprobe des Klassik-Open-Airs am Freitag, das Klassik-Konzert an sich und am Sonntag noch der Auftritt der Metallica-Tribute-Band SAD. Für all das ist der Christian-Weber-Platz Schauplatz – und muss natürlich entsprechend vorbereitet werden. Und so werden an diesem heißen Dienstag, dem bislang heißesten Tag des Jahres, 900 Stühle von den Mitarbeitern des Homburger Baubetriebshofes in Reih und Glied auf dem Platz aufgestellt. Dazu kommen dann noch Bauzaunelemente rund um die Veranstaltungsfläche.