Aufstiegs-Relegation Sind aller guten Dinge für Bruchhof drei?

Die Anhänger des SV Bruchhof-Sanddorf haben an diesem Mittwoch womöglich richtig Grund zum Feiern. Der SV trifft im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in Ballweiler auf Hassel. Spielt Bruchhof-Sanddorf zumindest remis, tritt der SV kommende Saison in der Bezirksliga an.

Foto: Stefan Holzhauser