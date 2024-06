Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Homburg Briefwahlunterlagen für Stichwahl werden zugestellt

Homburg · Die Wahl des Oberbürgermeisters der Kreis- und Universitätsstadt Homburg erfolgt am Sonntag, 23. Juni, in einer Stichwahl, am selben Tag wird ebenfalls in einer Stichwahl der künftige Landrat gewählt.

11.06.2024 , 15:29 Uhr

Die Wahlhelfer sind am 23. Juni im Rathaus Homburg erneut gefragt. Foto: Ulrike Stumm