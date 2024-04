Feier in der Bierstadt Drei neue Biere, eine Rehlinger-Wette und gute Stimmung – so war die Braunacht in Homburg

Das war wohl ein Auftakt nach Maß. Eine satt vierstellige Zahl von Bierfans feierte am Samstag ab dem Nachmittag die Homburger Braunacht der Karlsberg-Brauerei. Dieses Party-Format ist nun seit einiger Zeit nicht mehr auf Homburg beschränkt, sondern tourt mit Stationen in Merzig, Saarlouis, St. Wendel und Kaiserslautern durchs Saarland und die befreundete Pfalz. Aber natürlich ist der Start in Homburg, dem Firmensitz des Unternehmens, eine richtig wichtige Geschichte. Da sollte alles beim Beginn der Tour passen und klappen. Und sieht man von der einen oder anderen Schwierigkeit des einen oder anderen Fassbieranschlagenden ab, war schon die offizielle Eröffnung am Samstagnachmittag als Auftakt für die lange und recht bierselige Reise durchs Homburger Nachtleben eine runde Sache.