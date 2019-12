A6-Abschnitt war lange gesperrt : Holztransporter brannte auf der Autobahn

Ein Holztransporter ist auf der Autobahn in Brand geraten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Ein Holztransporter samt Anhänger ist am Montagabend auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Homburg und dem Autobahnkreuz Neunkirchen in Fahrtrichtung Saarbrücken in Brand geraten. Zur der Ursache des Brandes wird noch ermittelt.