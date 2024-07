Ferienbetreuung Eine Woche Spiel, Spaß und vielerlei Sport

Schwarzenbach · Die Firma Bosch in Homburg bietet Ferienbetreuung für Kinder von Mitarbeitern an. 30 Mädchen und Jungen waren in diesem Sommer im Christlichen Jugenddorf in Schwarzenbach dabei. Zum Abschluss wurde groß gefeiert, wir haben uns umgeschaut.

28.07.2024 , 14:00 Uhr

Zum Ende der diesjährigen Ferienbetreuung präsentierten sich die Kinder von Bosch-Beschäftigten mit bunten Tänzen ihren Eltern beim großen Abschlussfest. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf