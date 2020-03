Pfälzerwald-Verein Homburg : Erst Wanderung, dann Suppe

Homburg Am Sonntag, 15. März, wandert der Pfälzerwald-Verein Homburg in Homburg und Erbach. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Scheffelplatz in Homburg. Von dort geht es per Auto zum Wanderparkplatz an der L 215.



