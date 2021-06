Mehrere Personen in Homburg betroffen : Fußgänger werden aus Auto mit Böllern beworfen

Aus einem Auto wurden in Homburg Böller in Richtung von Fußgängern geworfen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Unbekannte haben in Homburg aus einem fahrenden Auto Böller in die Richtung von Fußgängern geworfen. Passiert sei dies am vergangenen Samstag, 29. Mai, gegen 11.30 Uhr, teilte die Polizei jetzt weiter mit. Die betroffenen Personen waren da gerade zu Fuß auf dem Gehweg der Bexbacher Straße auf dem Stück zwischen Kaiserstraße und Richard-Wagner-Straße unterwegs.

Das Auto fuhr von Homburg Richtung Bexbach. Wer diese Fußgänger sind, sei bislang nicht klar. Auch wisse man nicht, ob jemand von den Böllern, die einmal sechs Zentimeter groß waren, verletzt wurde.