Interview Salif Cissé und Paolo Valentini „Da wäre mehr möglich gewesen“

Der Tabellenzweite FSV Jägersburg empfängt an diesem Samstag um 16 Uhr in der Fußball-Saarlandliga den auf Rang 14 platzierten SV Bliesmengen-Bolchen. Bevor das Ostsaar-Derby beginnt, standen die beiden Spielführer Salif Cissé (FSV Jägersburg) und Paolo Valentini (SV Bliesmengen-Bolchen) der Saarbrücker Zeitung Rede und Antwort. Der 29-jährige Cissé ist seit dieser Saison Kapitän. Valentini (25) trägt seit 2019 beim SV die Binde am Arm.