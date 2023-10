Wanderweg zwischen Zweibrücken und Homburg ist seit 2017 gesperrt Bleibt die Guldenschlucht für immer zu?

Über die Stadt Homburg gibt es wahrlich genug unendliche Geschichten zu erzählen. Eine davon begann vor sechs Jahren und handelt von der Guldenschlucht und einem durch sie führenden Weg zwischen Einöd und Wattweiler. Im Dezember 2017 hat die Stadt Homburg die Schlucht nach einem Hangrutsch aus Sicherheitsgründen gesperrt. Seitdem gab es viele Überlegungen, Sitzungen, Planungen, wie man den touristischen Weg wiederherstellen kann, der 2005 mit neuen Holzbrücken und Holztreppen ausgestattet wurde. Doch eine Lösung ist weiter nicht in Sicht. Während so viel Zeit verstreicht, steht auch die Jahreszeitenuhr nicht still, Wind und Wetter haben die Situation nicht verbessert, Brücken und Treppen sind faul.