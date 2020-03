In der Nacht auf Mittwoch, 18. März : Zwei gescheiterte Einbrüche in Friseursalons

Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Auf zwei Friseursalons in Homburg hatte es ein Einbrecher am Mittwochmorgen, 18. März, abgesehen. Laut Polizei versuchte er um 3.14 Uhr vergeblich, die Eingangstür eines Salons in der Dürerstraße aufzuhebeln.