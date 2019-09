Polizei sucht Zeugen : VW T-Roc nachts mit Gegenstand beworfen

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Homburg Ein Unbekannter hat am Montag, 16. September, gegen 2.15 Uhr einen Gegenstand auf einen VW T-Roc geworfen und diesen vorne links beschädigt. Wie die Polizei weiter berichtet, geschah dies am Steinhübel, als die Fahrerin an einem mehrgeschossigen Wohnblock mit ihrem Wagen zurücksetzte, um zur Ausfahrt zu gelangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eric Kolling