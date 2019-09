Zwischen Homburg und Limbach : Vier Autos stoßen zusammen: Baby verletzt

Homburg/Kirkel-Limbach Bei einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind drei Personen am Dienstag, 17. September, leicht verletzt worden. Darunter ein vier Monate altes Baby.

Laut Polizei war gegen 14 Uhr auf der Landstraße zwischen Homburg und Kirkel-Limbach die 22-jährige Fahrerin eines weißen Citroen Cactus auf gerade Strecke in den Gegenverkehr gekommen. Sie kollidierte mit einem 62-jährigen Dacia-Duster-Fahrer und einem Renault Twingo, den eine 63-Jährige steuerte (alle drei Fahrzeuge HOM-Kreiskennzeichen). Der Duster-Fahrer geriet durch den Anstoß ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden roten Mazda CX 3 (WND-Kreiskennzeichen). In diesem befand sich als Rückinsasse in einem Kindersitz das Baby, welches zur Beobachtung in die Kinderklinik der Uniklinik Homburg gebracht wurde. Die 22-jährige und die 63- jährige Fahrerin wurden leicht verletzt, alle Fahrzeuge waren durch die Crashs nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Während der Rettungsmaßnahmen war die L 119 zwischen Homburg und Limbach für etwa eine Stunde voll gesperrt.