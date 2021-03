Zeugen gesucht : Grauer Mercedes in Homburg beschädigt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Erbach Am Montag, 1.März, hat ein Unbekannter zwischen 10.50 und 10.55 Uhr, den linken Außenspiegel eines, vor dem Friseursalon in der Dürerstraße 125 in Erbach geparkten, grauen Mercedes beschädigt und dann Fahrerflucht begangen.