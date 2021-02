Zeugen werden gesucht : Unfallflucht vor Gymnasium in Homburg

Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Eine klassische Unfallflucht hat die Homburger Polizei am Donnerstag, 25.Februar, zwischen 9.30 und 18.10 Uhr auf dem Parkplatz des Christian-von-Mannlich-Gymnasiums in der Hiltebrandtstraße in Homburg verzeichnet.