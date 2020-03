Wer kann der Polizei Hinweise geben? : Unbekannte brechen in Lagerhalle in Erbach ein

Homburg Werkzeuge und Maschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro: Das ist die Beute, die Unbekannte bei einem Einbruch in ein Firmenlager in der Pappelstraße in Homburg gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen.