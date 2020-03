Tatort Jägersburg : Lasterfahrer schrammt gegen Polo und flüchtet

Foto: dpa/Friso Gentsch

Jägersburg Unfallflucht mit Lasterbeteiligung in Jägersburg: Laut Polizei war der Tatort am Morgen des Dienstags, 3.März, gegen 8.00 Uhr in der Saarpfalz-Straße. Es kollidierte besagter grasgrüner geschlossener Lkw mit Anhänger beim Abbiegen in die Kleinottweiler Straße mit einem in der Saar-Pfalz-Straße geparkten grauen VW Polo mit HOM-Kreiskennzeichen.