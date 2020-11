Polizei sucht Zeugen : Hyundai auf A6 bei Homburg von Laster eingeklemmt

Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Homburg 20 000 Euro Sachschaden und ein stundenlanger Stau der Autobahn A6 – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag, 24. November gegen 12.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Homburg in Fahrtrichtung Saarbrücken abgespielt hat.