Polizei sucht Zeugen : Hergang von Unfall auf B 423 in Einöd noch unklar

Einöd Wer war schuld an einem Unfall, der sich am Freitag, 5.Juni gegen 16 Uhr auf der B 423 zwischen Einöd und Webenheim im Einmündungsbereich der Webenheimer Straße in Einöd abgespielt hat? Die Polizei ist nach eigenen Angaben noch dabei, diese Frage zu beantworten.