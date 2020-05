61-Jähriger stürzt und verletzt sich schwer : Frau knallt in Einöd Fahrzeugtür gegen Radfahrer

Einöd Bei einem Zusammenstoß mit der Fahrzeugtür eines Autos ist ein 61-jähriger Radfahrer am Dienstag, 26. Mai, um 13.57 Uhr in der Hauptstraße in Einöd schwer verletzt worden. Wie die Polizei schildert, befuhr der 61-Jährige mit seinem Fahrrad den rechten Gehweg von der Ortsmitte Einöd kommend in Fahrtrichtung Homburg.