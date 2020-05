In der Van-Dyck-Straße : Bohrmaschine aus VW Golf in Erbach gestohlen

Erbach Eine Bohrmaschine als Beute eines Autoaufbruchs: So stellt sich dar, was die Polizei über ein Delikt berichtet, das sich zwischen Freitag, 22.Mai, 23.50 Uhr, und Samstag, 23.Mai, 6.00 Uhr, in der in der Van-Dyck-Straße in Erbach abgespielt hat.