Wer hat vermisste Frau Müller gesehen? : Homburgerin aus Seniorenheim verschwunden

Homburg Die Polizei sucht seit Mittwoch, 8.Juli, etwa 21 Uhr die 87-jährige Ursula Charlotte Müller. Die Vermisste ist Bewohnerin eines Seniorenheimes im Stadtgebiet Homburg. Sie sei nicht orientiert und an Demenz erkrankt, auf Medikamente und einen Gehstock angewiesen.

Frau Müller habe die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen und führe nach derzeitigem Kenntnisstand kein Bargeld oder Personaldokumente mit sich. Die aktuelle Bekleidung sei unbekannt. Personenbeschreibung: Frau Müller ist etwa 150 cm groß, hat kurze graue Haare und ist von korpulenter Statur. Obwohl die aktuelle Bekleidung unbekannt sei, seien in allen Kleidungsstücken der Vermissten Namensschilder eingenäht. Im Zuge der Suchmaßnahmen im Stadtgebiet Homburg habe man auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Homburg sowie des Deutschen Roten Kreuzes eingesetzt. Hierbei sei auch eine Drohne mit Wärmebildkamera sowie Flächensuchhunde zum Einsatz gekommen. Bei Hinweisen zu dieser Person sollten sich Bürger mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Nummer (0 68 41) 10 60 in Verbindung setzen.