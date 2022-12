Anträge können ab Januar 2023 abgegeben werden : Bistum stellt für Winterhilfe 1,5 Millionen Euro bereit

Homburg/Speyer Ab Januar 2023 können die Anträge für die Nothilfe in den Caritas-Zentren, unter anderem auch in Homburg, gestellt werden.

Das Bistum Speyer und der Caritasverband der Diözese unterstützen gemeinsam Menschen, die durch die hohen Energiepreise in eine finanzielle Notlage geraten sind. Für diese Winterhilfe werden 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Ab Januar können Betroffene, unter anderem über das Caritas-Zentrum in Homburg, eine Nothilfe beantragen. Einen Teil des Sonderetats stellt das Bistum den Kirchengemeinden zur Verfügung, die eigene Hilfsprojekte damit finanzieren können und bei Bedarf über ihre Pfarrbüros auch den Kontakt zu den Caritas-Zentren vermitteln, heißt es in der Pressemitteilung aus Speyer.