Ehrenamt Wahlen in Pfarreien werden vorbereitet

Im Bistum Speyer werden am 7. und 8. Oktober die Mitglieder der Pfarreiräte, Verwaltungsräte und Gemeindeausschüsse für die kommenden vier Jahre gewählt. Das Motto lautet „Kirche mit dir“ und macht darauf aufmerksam, dass jede und jeder, ob jung oder alt, aktiv Kirche mitgestalten und so für die Zukunft neu ausrichten kann, heißt es in der Pressemitteilung der Diözese.